Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк подаст жалобу на судью, который разрешил его проверить

Вторник, 1 августа 2017, 18:14

Министр финансов Александр Данилюк собирается подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

Об этом Данилюк сообщил в своем Facebook.

Как утверждает министр, Генпрокуратура превысила полномочия, когда обратилась в суд с ходатайством назначить проверку.

"Следовательно судья принимал решение на основании незаконного представления прокурора. Об этом не могли не знать представители ГПУ и следственный судья, который выносил решение. Это указывает или на некомпетентность, или на сознательное нарушение Печерским районным судом Киева законодательства", - заявляет Данилюк.

"В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерных действий должностных лиц", - добавил министр.

Кроме того, Данилюк утверждаю, что ДФС не может осуществлять проверок за период с 1998 по 2016 годы, поскольку это нарушает нормы Налогового кодекса ограничения на срок проведения налоговых проверок.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Украинская правда

Темы: Александр Данилюксуддекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: