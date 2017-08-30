Поезда в Перемышль на 11 дней изменят маршрут

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Среда, 30 августа 2017, 14:57

С 16 по 27 октября скоростные поезда Интерсити+ Киев-Перемышль курсировать только до станций Медика в Польше и Львов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"С 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, движение поездов по колее 1520 мм на участке Перемышль - Хурк не будет осуществляться. ПАО "Укрзализныця" обращает внимание пассажиров, в указанный период скоростные поезда Интерсити +, которые курсируют из Украины в Польшу, ограничивать маршрут следования до станции Медика (Польша) и к Львова", - сообщили в УЗ.

Указывается, что для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

"Второй поезд Интерсити + в Польшу - №716 / 715 Киев - Перемышль - Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь - в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующим расписанию, но с ограничением маршруту ст. Львов ", - сообщили в УЗ.

Как известно, 24 августа в первый рейс отправился поезд Интерсити + №715 / 716 Киев - Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця транспорт Польша
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