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"Укрзалізниця" запустила другий потяг Київ-Перемишль

Четвер, 24 серпня 2017, 12:14

24 серпня у перший рейс вирушив поїзд Інтерсіті+ №715/716 Київ – Перемишль, що курсує до Польщі через Вінницю, Хмельницький  та Тернопіль.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення "Укрзалiзниці" Олександр Красноштан.

"День почався з гарних новин - в перший рейс відправився новий поїзд ІНТЕРСІТІ+ Киів-Перемишль маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Відтепер мешканці цих міст отримали зручну можливість подорожувати до Європейського Союзу", - відзначив Красноштан.

Як інформує сайт "Укрзалізниці", усі квитки на цей поїзд були викуплені, причому майже половина пасажирів прямували до кінцевої зупинки. 

Вартість проїзду в поїзді №715/716 до Перемишля складає: з Києва: 676 грн – у першому класі, 478 грн – у другому; з Вінниці: 526 грн – у першому класі, 370 грн – у другому; з Хмельницького: 451 грн – у першому класі, 322 грн – у другому; з Тернополя: 370 грн - у першому класі та 265 грн – у другому класі.

Поїзд Інтерсіті+ №715 щоденно відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до ст. Перемишль о 15:05. Поїзд зупинятиметься на ст. Вінниця (09:09-09:11), Хмельницький (10:45-10:47), Тернопіль (12:12-12:14) та Львів (13:42- 13:55).

Поїзд Інтерсіті+ №716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Польща) о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10. Зупинки передбачені по ст. Львів (16:02-16:12), Тернопіль (17:38-17:40), Хмельницький (19:09-19:11) та Вінниця (20:47-20:49).

Перший поїзд Інтерсіті+ №705/705 Київ-Львів-Перемишль розпочав курсувати з 23 грудня 2016 року. За період курсування цим поїздом між Україною і Польщею перевезено більше 146 тисяч пасажирів.

Європейська правда

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Теми: УкрзалізницяПольща
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