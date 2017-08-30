Порошенко: Статус Дыминского не должен влиять на расследование ДТП

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Среда, 30 августа 2017, 15:40

Президент Петр Порошенко заявляет, что расследование любого совершенного в Украине преступления, в том числе и ДТП с участием бизнесмена Петра Дыминского, должно происходить прозрачно, несмотря на статус подозреваемого.

Об этом он сказал журналистам в среду в Бродах Львовской области, передает "Интерфакс-Украина".

Он выразил уверенность, что дело о ДТП должно расследоваться объективно.

"Дело, насколько мне известно, востребована в Киев. Я думаю, что это придаст объективности всем процессам", - сказал Порошенко.

"Расследование любого ДТП, в том числе и этого резонансного преступления, должно происходить абсолютно прозрачно и независимо от статуса того человека, который его совершил, он должен понести ответственность", - добавил он.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию. По словам Антона Геращенко, Диминскому вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат Дыминского утверждает, что он не получал повесток.

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Деминский говорит, что готов сотрудничать со следствием.

Темы: Порошенко ДТП
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