Димінський готовий співпрацювати зі слідством - адвокат
Львівський бізнесмен Петро Димінський, підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП, готовий співпрацювати зі слідством.
Про це повідомив адвокат Димінського Микола Лисий, пишуть Українські Новини.
"Він готовий і буде співпрацювати зі слідством", - заявив адвокат.
Лисий додав, що "ніхто крім слідчого й прокурора не мають коментувати досудове розслідування".
Адвокат також повідомив, що відео з людиною у білому одязі за кермом автомобіля Mercedes-Benz нібито за 40 хвилин до ДТП зовсім не вказує на те, що керував автомобілем під час ДТП саме Димінський, оскільки машини різні, зокрема, габарити й диски.
Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.
Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.
Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.
23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію. За словами Антона Геращенка, Димінському вручили одразу дві повістки на допит.
Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.
Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.