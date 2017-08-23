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Адвокат Димінського заявляє, що Аваков і Геращенко казали неправду

Середа, 23 серпня 2017, 22:59
Адвокат Димінського заявляє, що Аваков і Геращенко казали неправду

Адвокат президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий заявляє, той не отримував повісток на допит.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"22 серпня 2017 року радник міністра МВС Антон Геращенко оприлюднив у своєму Facebook допис, де, зокрема, йдеться: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа…" З повною відповідальністю заявляю – це неправда, Петро Димінський не отримував повістки на допит", - написав адвокат.

Він також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також поширював недостовірну інформацію.

"Ще більший подив у захисту викликають слова міністра МВС Арсена Авакова, який, вочевидь, або взагалі не вникав у суть справи, або свідомо перекручує факти з однією, лише йому відомою метою. Так, 23 серпня Аваков оприлюднив у своєму Facebook такий пост: "Він повинен з`явитися на допит сьогодні…" Знову ж таки, хотілося б запитати в Арсена Борисовича – хто Вас так дезінформує і чи маєте Ви докази цим словам?", - написав Лисий.

Він розповів, що допит Димінського відбувся у неділю, 20 серпня, "про що свідчить відповідний протокол, підписаний в тому числі і підзахисним".

Також, за словами Лисого, Димінський здійснив "бізнес-візит" до Женеви, де пройшов медогляд у лікаря Дімітроса Самараса.

"Фактично, медична експертиза не виявила жодних слідів переломів, вивихів суглобів, синців, подряпин чи інших тілесних ушкоджень", - написав він.

Як відомо, у середу член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині. За його словами Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова  заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Українська правда

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Теми: АваковЛьвівДТП
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