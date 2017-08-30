ГПУ подозревает 3 полицейских из-за смертельной перестрелки в Княжичах

Генпрокуратура сообщила о подозрении 3 полицейским, которые организовали и обеспечили применение огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которым вызвано тяжелые последствия, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины трем должностным лицам Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что полицейские 4 декабря 2016 года организовали применения огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции.

Как сообщалось, Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативники и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Позже водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

Олег Твердь, УП