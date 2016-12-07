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Співробітник держохорони, який вижив, розповів про перестрілку в Княжичах

Середа, 7 грудня 2016, 01:15
Співробітник держохорони, який вижив, розповів про перестрілку в Княжичах

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Про це повідомляє "Настоящее время".

За його словами, екіпаж держохорони прибув в Княжичі через сигналізацію, що спрацювала в одному з будинків. Приміщення вже було вскрите і по слідах на снігу держохорона наздогнала двох чоловіків.

"Я запитав у нього, хто ти такий? А він мені: "Яка різниця хто я такий". Я намацав у нього документи. Там витягнув з візитниці права на ім'я Рудько і пропуск в наш госпіталь МВС. Я відразу подумав, що людина просто добре знає сигналізацію і вирішила "підзаробити" так би мовити на вихідних. І все, Сергій (Орлов, один із загиблих співробітників держохорони) посадив його до нас в машину і там вже лічені секунди", - розповів водій.

Через кілька секунд до місця подій прибула "підмога затриманих" і не розбираючись вони відкрили вогонь по автомобілю.

 "Я не знаю, ми не встигли нічого сказати. Вони вискочили, три секунди, і почали стріляти. Я вже думав, вони побачать, хто ми, і розберемося, а тут відразу стрілянина і все, ледве встиг втекти. Першими стріляли працівники КОРДа, першими стріляли 100%. Це в двох метрах від мене відбувалося", - повідомив водій.

Він також розповів, що вже після перестрілки четверо співробітників держохорони поклали на землю і таки перевірили документи.

"Перевіряючий крикнув: "Мужики, це ДСО! А через п'ять-шість секунд чую від них: "Боже, що ми наробили? Ми полісменів розстріляли!", - додав водій.

На питання журналістів, чи серйозно спецслужби не розібралися, водій заявив: "Понабрали придурків туди, за місяць спецпідрозділ з них зробили". На уточнююче запитання, чи дійсно це був спецпідрозділ, він сказав, що не знає.

У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронцівпід час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
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