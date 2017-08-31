В Пентагоне назвали сколько военных США в Афганистане

В настоящее время в Афганистане размещено около 11 тысяч военнослужащих США.

Об этом со ссылкой на минобороны США сообщает CNBC.

Как отмечается, цифра в 11 тысяч военных на много превышает подтвержденный предыдущей администрацией лимит на размещение войск в Афганистане, который составлял 8400.

"Военные чиновники долго молчаливо признавали, что в стране было гораздо больше сил, чем разрешено, но командиры перетасовывали войска туда и обратно, обозначали многих военных "временные" и использовали другую тактику учета персонала, чтобы искусственно удерживать в общественном мнении более низкие цифры", - пишет CNBC.

При этом пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отказалась предоставить аналогичные детали по Ираку и Сирии, где также, как утверждают журналисты, на тысячи людей больше, чем Пентагон открыто признает.