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У Пентагоні назвали скільки військових США в Афганістані

Четвер, 31 серпня 2017, 01:09

В даний час в Афганістані розміщено близько 11 тисяч військовослужбовців США.

Про це з посиланням на міноборони США повідомляє CNBC.

Як зазначається, цифра в 11 тисяч військових на багато перевищує підтверджений попередньою адміністрацією ліміт на розміщення військ в Афганістані, який становив 8400.

"Військові чиновники довго мовчазно визнавали, що в країні було набагато більше сил, ніж дозволено, але командири перетасовували війська туди і назад, визначали багатьох військових як "тимчасових" і використовували іншу тактику обліку персоналу, щоб штучно утримувати в громадській думці нижчі цифри", - пише CNBC.

При цьому прес-секретар Пентагону Дана Уайт відмовилася надати аналогічні деталі стосовно Іраку і Сирії, де також, як стверджують журналісти, на тисячі людей більше, ніж Пентагон відкрито визнає.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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