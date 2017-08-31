Кабмин сменил Государственного космического агентства
Кабинет министров уволил Юрия Радченко с должности главы Государственного космического агентства и назначил вместо него Павла Дегтяренко.
Об этом говорится в распоряжениях правительства №583-р и №584-р от 23 августа.
Согласно принятым решениям, Дегтяренко назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.
До этого Дегтяренко работал главным конструктором и начальником конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП КБ "Южное".
В июне Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Дегтяренко председателем Госкосмоса.
Кабинет министров назначил Юрия Радченко исполняющим обязанности главы Госкосмоса в сентябре 2016 года, уволив в июле Любомира Сабадоша.
Проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы предусматривает сокращение финансирования Госкосмоса в 10 раз до 243,9 млн гривен до 2020 года.
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