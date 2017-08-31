Кабмин сменил Государственного космического агентства

1681 просмотр
Четверг, 31 августа 2017, 09:54

Кабинет министров уволил Юрия Радченко с должности главы Государственного космического агентства и назначил вместо него Павла Дегтяренко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №583-р и №584-р от 23 августа.

Согласно принятым решениям, Дегтяренко назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.

До этого Дегтяренко работал главным конструктором и начальником конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП КБ "Южное".

В июне Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Дегтяренко председателем Госкосмоса.

Кабинет министров назначил Юрия Радченко исполняющим обязанности главы Госкосмоса в сентябре 2016 года, уволив в июле Любомира Сабадоша.

Проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы предусматривает сокращение финансирования Госкосмоса в 10 раз до 243,9 млн гривен до 2020 года.

"Українські новини"

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов
Хроника 31 августа. Граната под Радой и честный коммунист Ющенко
Клыха держат в больнице в Магнитогорске - адвокат
Макрон про Украину: Франция не допустит, чтобы Путину всё сошло с рук
Все новости
исследование

В каком офисе работать комфортнее

6 правил

Советы, которые помогут правильно поздороваться с чужой собакой