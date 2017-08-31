Кабмин сменил Государственного космического агентства

Кабинет министров уволил Юрия Радченко с должности главы Государственного космического агентства и назначил вместо него Павла Дегтяренко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №583-р и №584-р от 23 августа.

Согласно принятым решениям, Дегтяренко назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.

До этого Дегтяренко работал главным конструктором и начальником конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП КБ "Южное".

В июне Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Дегтяренко председателем Госкосмоса.

Кабинет министров назначил Юрия Радченко исполняющим обязанности главы Госкосмоса в сентябре 2016 года, уволив в июле Любомира Сабадоша.

Проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы предусматривает сокращение финансирования Госкосмоса в 10 раз до 243,9 млн гривен до 2020 года.

"Українські новини"