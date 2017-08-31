Бывший "чиновник ДНР" признал, что Россия "бросила" Донбасс

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Четверг, 31 августа 2017, 13:13

Глава так называемого "ЦИК ДНР" и бывший "министр труда и социальной политики" непризнанной республики Роман Лягин заявил, что Россия предала жителей Донбасса.

Он написал в Facebook, что нормальная жизнь для региона возможна только в составе Украины.

"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014-го, делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают, как скот, для телевизионной картинки", – заявил Лягин.

Он констатировал, что Донбассу не суждено пройти путь аннексированного бескровно Крыму.

"Нас предали и продали! За что боролись и умирали!?.. Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было бесполезно!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, восстановления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину", – заявил Лягин.

"Донбасс – это Украина!", – добавил бывший фанат так называемой "ДНР".

Под постом сепаратиста обвинили в измене и предложили ему "пойти сфотографироваться под Радой", чтобы убедиться, что об украинском Донбассе написал именно Лягин.

В предыдущих своих публикациях бывший функционер сепаратистов уже не раз критиковал Путина и сожалел, что не может легко ездить в аннексированный Крым:

"От (моего) рождения и до марта 2014 Крым был моей Родиной, частью страны, в которой я жил! Но пришел Путин-освободитель и освободил Крым! От меня", – писал коллаборационист в июле, комментируя запрет жителям Донбасса въезжать в РФ без специальных разрешений.

Как известно, Роман Лягин организовывал псевдореферендума на востоке Украины в мае 2014 года в качестве т. н. "главы ЦИК ДНР".

В ноябре 2014 года Служба безопасности Украины заявляла о вымышленных результатах т.н. "выборов" на оккупированной части Донбасса.

Яна Миланова, УП

Темы: Донбасс сепаратизм
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