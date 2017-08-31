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Колишній "посадовець ДНР" визнав, що Росія "кинула" Донбас

Четвер, 31 серпня 2017, 13:13

Голова так званої "ЦВК ДНР" і колишній "міністр праці та соціальної політики" невизнаної республіки Роман Лягін заявив, що Росія зрадила жителів Донбасу.

Він написав у Facebook, що нормальне життя для регіону можливе лише у складі України.

"Я, організатор референдуму і відповідальний за зрив українських виборів 2014-го, робив те, що робив, за переконаннями, щиро і з повною віддачею! Тому, що вірив у Росію, яка нас не кине. Але вона кинула, причому під танки! Тисячі людей забивають, як худобу, для телевізійної картинки", – заявив Лягін.

Він констатував, що Донбасу не судилося пройти шлях анексованого безкровно Криму.

"Нас зрадили і продали! За що боролися і вмирали!?.. Нехай кожен сам собі відповість. І що, все було марно!? Так, Росії яку ми собі уявляли, немає, а може і ніколи не було. Для повернення нормального життя, відновлення роботи підприємств, неминуче повернення в Україну!", – заявив Лягін.

"Донбас – це Україна!", – додав колишній фанат так званої "ДНР".

Під постом сепаратисту написали про зраду і запропонували йому "піти сфотографуватися під Радою", щоб переконатися, що про український Донбас написав саме Лягін.

У попередніх своїх публікаціях колишній функціонер сепаратистів уже не раз критикував Путіна і шкодував, що не може легко їздити до анексованого Криму:

"Від (мого) народження і до березня 2014 року Крим був моєю Батьківщиною, частиною країни, в якій я жив! Але прийшов Путін-визволитель і звільнив Крим! Від мене", – писав колабораціоніст у липні, коментуючи заборону жителям Донбасу в’їжджати до РФ без спеціальних дозволів.

Як відомо, Роман Лягін організовував псевдореферендум на сході України у травні 2014 року як т. зв. "голова ЦВК ДНР".

У листопаді 2014 року Служба безпеки України заявляла про вигадані результати т.зв. "виборів" на окупованій частині Донбасу.

Яна Міланова, УП

Теми: Донбассепаратизм
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