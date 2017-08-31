Автомобиль Дыминского проверят биологи и автотехники

Изъятые из автомобиля бизнесмена Петра Дыминского биологические образцы будут отправлены на молекулярно-генетическую, автотехническую и другие экспертизы.

Об этом "Украинской правде" сообщил в четверг пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня следователями Нацполиции, по согласованию с процессуальным руководителем Генпрокуратуры, был проведен дополнительный осмотр автомобиля, который стал участником дорожно-транспортного происшествия", – сообщил он.

"Цель осмотра – решение вопросов, которые возникли перед следствием, в ходе расследования этого дела. К осмотру были привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, как биологи, так и специалисты автотехники", – рассказал Тракало.

Также он добавил, что в дальнейшем из изъятых образцов, будут проведены молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, компьютерно-техническая, автотехническая и авто-трасологическая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

На вопрос будут ли эксперты собирать биологические образцы Дыминского у него дома, Ярослав Тракало отказался ответить.

"Я читал слухи в интернете о том, что будут взяты образцы Дыминского с его дома. Но я не уполномочен их комментировать", - констатировал пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщали, что следователи полиции ведут поиск биологических образцов бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Для сравнения его ДНК якобы планировалось осмотреть не только автомобиль, но и тайно и оперативно собрать его образцы в других местах.

Яна Миланова, УП