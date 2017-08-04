Часть украинцев, попавших под камнепад в РФ, госпитализированы

Двое из семи украинских путешественников, на которых 3 августа обрушилось камни в горах Северной Осетии, были госпитализированы в российскую больницу.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Утром 4 августа 2017 года с перевала Допах в Дигорском ущелье спасательная служба осуществила эвакуацию двух граждан Украины, пострадавших в результате камнепада. Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу г. Владикавказ", - говорится в сообщении.

По данным службы, остальные украинские туристы – пятеро человек – в сопровождении спасателей спускаются к горной туристической базе, где им будет оказана необходимая помощь.

Как сообщалось, 3 августа утром группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.

Украинская правда