В ГПУ ответили о нарушении правил дорожного движения кортежем Луценко

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Пятница, 4 августа 2017, 13:49

В Генеральной прокуратуре отметили, что кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушает правила дорожного движения, не "создавая аварийно-опасные ситуации".

Об этом  "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Нарушение правил дорожного движения имеет исключительный характер и обусловлено ситуацией на дороге, в частности нарушением ПДД другими участниками. При этом не создаются аварийно-опасные ситуации для других участников движения на дороге", - отметила она

"Конечно, это не оправдывает водителя того или иного автомобиля, но если у работников дорожной полиции возникнут вопросы, они будут решены в законном порядке", - добавила Сарган.

Также пресс-секретарь утверждает, что если обратить внимание на движение Кловским спуском, то можно увидеть нарушения от других водителей - "в правой полосе под знаком "стоянка запрещена" припаркованы авто, которые затрудняют движение спуском и водители вынуждены тянуться в левой полосе, создавая пробки".

"Также надеюсь, что в следующий раз объективность журналистов будет распространяться на всех участников дорожного движения, а не ограничиваться избирательностью должностей или персоналий", - выразила надежду Сарган.

Как сообщалось, журналисты программы "Схемы" несколько раз становились свидетелями, как кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушал правила дорожного движения.

Украинская правда

Темы: Луценко Генпрокуратура
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