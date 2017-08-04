Кортеж Ахметова блокировал во время движения автомобиль журналистов
Кортеж олигарха Рината Ахметова блокировал автомобиль журналистов программы "Схемы" во время движения.
Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы", передает "Радио Свобода".
По словам журналистов, они встретили кортеж олигарха в центре Киева. Впоследствии они наткнулись на кортеж уже на проспекте Героев Сталинграда.
"На проспекте Героев Сталинграда два "Мерседеса" сопровождения сначала остановились посреди дороги, блокируя авто съемочной группы, а затем начали подрезать, провоцируя ДТП", - отмечают журналисты.
В программе рассказали, что блокирование продолжалось около пяти минут.
Как утверждают журналисты, автомобили, которые их блокировали, зарегистрированные на ООО "Дельта-Донбасс", которое занимается охраной.
"Журналисты установили, что на "Дельта-Донбасс" зарегистрированы и другие автомобили из кортежа Ахметова. Конечным владельцем ООО "Дельта-Донбасс" в реестре юридических лиц указанный Ахметов", - отмечают они.
Кроме того программа "Схемы" направила запрос Ахметову относительно этой ситуации. Однако ответа не получила.
Как сообщалось 30 июня кортеж экс-главы администрации президента Бориса Ложкина с номерами прикрытия нарушил правила и попал в аварию в переулке Рыльского в центре Киева.
Также журналисты программы "Схемы" несколько раз становились свидетелями, как кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушал правила дорожного движения.
В ГПУ объяснили, что кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения, не "создавая аварийно-опасной ситуации", и эти нарушения имели "исключительный характер".
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