Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кортеж экс-главы АП Ложкина нарушил правила и попал в ДТП - СМИ

Пятница, 4 августа 2017, 13:09

Кортеж экс-главы администрации президента Бориса Ложкина с номерами прикрытия нарушил правила и попал в аварию в переулке Рыльского в центре Киева.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

"Съемочная группа сняла, как 30 июня два внедорожника из кортежа Ложкина повернули с улицы Владимирской против движения в Рыльский переулок, который является односторонним для проезда, а уже через несколько минут журналисты увидели, что одно из двух авто стоит на этом переулке, столкнувшись с такси", - отмечают журналисты.

По их словам, охранник Ложкина после аварии снял с внедорожника номера, которых не оказалось в базе полиции. Как утверждают журналисты, это означает, что это номера оперативного прикрытия.

.

"После оформления ДТП внедорожник на глазах у полиции оставил место происшествия без номеров", - отмечают в программе "Схемы".

"За даними джерел програми "Схеми", коли приїхала поліція, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе, а не на водія автомобіля", - зазначають журналісти.

Охоронець Ложкіна щось пояснює поліції
Охоронець Ложкіна щось пояснює поліції

За день до аварии журналисты видели, как кортеж Ложкина аналогично нарушил правила дорожного движения, выехав против движения в Рыльском переулке.

 

Кроме того, программа "Схемы" обратилась в пресс-службу экс-главы АП относительно инцидента.

Пресс-служба подтвердила, что Ложкин пользуется автомобилем Lexus LX-570, оформленным на его жену.

"В связи с полученной оперативной информацией право Ложкина Б.Е. на получение государственной охраны после его освобождения от должности главы Администрации президента было временно продлено. Сотрудники Управления государственной охраны признали целесообразным использование номерных знаков прикрытия. 30.06.2017 упомянутый автомобиль стал участником ДТП", - отметили в пресс-службе.

Также они сообщили, что полиция, приехав на место аварии, составила протокол за нарушение правил дорожного движения автомобилем Lexus LX-570 с номерами АА 8175 ВО. Однако на чье имя составили протокол в пресс-службе не уточнили.

"По данным источников программы "Схемы", когда приехала полиция, охранник Ложкина предлагал оформить протокол на себя, а не на водителя автомобиля", - отмечают журналисты.

Как известно, Борис Ложкин возглавлял Администрацию президента Петра Порошенко с 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года.

После освобождения Порошенко назначил его секретарем Национального инвестиционного совета.

Больше о роли Ложкина в окружении Порошенко читайте в материале "Украинской правды": "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ложкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Ложкин
Владыки и подчиненные: от первого секретаря Администрации до главы Офиса президента
Ложкин и Калашников продали "Люксоптику" итальянскому "королю очков" – СМИ
Жизнь бывших. Где сейчас люди Порошенко и что делает #ПравительствоГройсмана
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: