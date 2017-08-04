Кортеж экс-главы АП Ложкина нарушил правила и попал в ДТП - СМИ

Кортеж экс-главы администрации президента Бориса Ложкина с номерами прикрытия нарушил правила и попал в аварию в переулке Рыльского в центре Киева.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

"Съемочная группа сняла, как 30 июня два внедорожника из кортежа Ложкина повернули с улицы Владимирской против движения в Рыльский переулок, который является односторонним для проезда, а уже через несколько минут журналисты увидели, что одно из двух авто стоит на этом переулке, столкнувшись с такси", - отмечают журналисты.

По их словам, охранник Ложкина после аварии снял с внедорожника номера, которых не оказалось в базе полиции. Как утверждают журналисты, это означает, что это номера оперативного прикрытия.

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"После оформления ДТП внедорожник на глазах у полиции оставил место происшествия без номеров", - отмечают в программе "Схемы".

"За даними джерел програми "Схеми", коли приїхала поліція, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе, а не на водія автомобіля", - зазначають журналісти.