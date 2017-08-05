В некоторых регионах Европы жара достигла 47 градусов

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Суббота, 5 августа 2017, 03:49

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов.

Об этом, ссылаясь на британскую газету the guardian, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным метеорологов, столь высокие температуры обусловлены мощной тепловой волной, пришедшей из Африки.

Ожидается, что жара затронет Италию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Сербию. В зоне риска аномальной жары находятся также Испания и Франция.

В частности, предупреждения о риске для здоровья из-за высоких температур были распространены для 26 итальянских городов.

При этом метеорологи прогнозируют, что температура не упадет ниже 40 градусов по Цельсию в Риме и нескольких других городах Италии до понедельника.

Температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда температура достигла 48 градусов по Цельсию.

По данным Укргидрометцентра, 4 августа во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях температура была на уровне +35-37°, 5 августа такая же температура ожидается в центральных, южных и восточных областях, на остальной территории - от +30 до +32 градусов, на западе - грозы и дожди. Жара продлится до конца первой декады августа.

Темы: погода Европа
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