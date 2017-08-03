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Жара продержится первую декаду августа – синоптики

Четверг, 3 августа 2017, 15:27

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода.

Об этом сказала "Украинской правде" начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко.

По ее словам, жара продлится до конца первой декады августа.
 
Лишь на западе страны жара немного спадет после 6 августа – до 23-29 градусов, сказала Савченко.

Но на юге, в центре и в других регионах до 10 августа спада температуры не ждут.

При этом средняя месячная температура в августе, по прогнозу синоптиков, ожидается 19-24° (в горных районах 17-18°), что на 1-2° выше средних значений на этот период обычно.

А месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что близко к средним значениям за базовый период.

4 августа ​о​в Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается сильная жара – днем 35-37°, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода 4 августа
Погода 4 августа

В Киеве, несмотря на вероятную облачность, сохранится сухая и жаркая погода, 32-35°, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Первые вспышки надежды на свержение диктатуры жары – с 6-7 августа. В южной части и на востоке более вероятно с 10-11 августа", – отмечает она.

Во время жары советуют регулярно пить воду, чтобы не было обезвоживания. Хорошо принимать прохладный душ. Кроме того, эксперты советуют есть больше фруктов и овощей, соки и злаки, и воздержаться от продуктов с высоким содержанием жиров, сахара, соли, а также мяса.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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