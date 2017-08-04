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Украинцам обещают осень уже после 10 августа

Пятница, 4 августа 2017, 12:36

После 10 августа в Украине ожидается снижение температуры.

Об этом сообщила завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Где-то после 10 августа будет снижение температуры. И далее, по сути, начинается осень. Где-то с середины августа температурный режим будет значительно ниже", - сообщила она.

По данным Укргидрометцентра, 4 августа во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях удерживается температура на уровне +35-37°, 5 августа такая же температура ожидается в центральных, южных и восточных областях, на остальной территории - от +30 до +32 градусов, на западе - грозы и дожди.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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