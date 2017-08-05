У деяких регіонах Європи спека сягнула 47 градусів

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Субота, 5 серпня 2017, 03:49

Температура в 11 країнах Європи перевищила позначку в 40 градусів за Цельсієм, а в деяких європейських регіонах досягла 47 градусів.

Про це, посилаючись на британську газету the guardian, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними метеорологів, настільки високі температури обумовлені потужною теплової хвилею, що прийшла з Африки.

Очікується, що спека торкнеться Італії, Швейцарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії та Сербії. У зоні ризику аномальної спеки знаходяться також Іспанія і Франція.

Зокрема, попередження про ризик для здоров'я через високі температур були поширені для 26 італійських міст.

При цьому метеорологи прогнозують, що температура не впаде нижче 40 градусів за Цельсієм в Римі і декількох інших містах Італії до понеділка.

Температурний рекорд був встановлений в 1977 році в Афінах: тоді температура досягла 48 градусів за Цельсієм.

За даними Укргідрометцентру, 4 серпня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях температура була на рівні + 35-37 °, 5 серпня така ж температура очікується в центральних, південних і східних областях, на решті території - від +30 до +32 градусів, на заході - грози і дощі. Спека триватиме до кінця першої декади серпня.

Теми: погода Європа
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