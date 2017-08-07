В этом году на проект "Стена" потратят 500 миллионов – Погранслужба

Госпогранслужба Украины намерена потратить на проект "Стена" в 2017 году около 500 млн грн.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава ведомства Петр Цигикал.

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн., это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн., плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн. грн., что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - сказал Цигикал.

По его словам, есть существенное недофинансирование этого проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте. "Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог", - сказал глава Госпогранслужбы.

Цигикал напомнил, что, согласно проекту, речь идет о границе с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. По его словам, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области.

Ранее ГПУ сообщала, что обнаружила схему растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн грн в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.