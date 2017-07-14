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ГПУ обнаружила хищения при строительстве проекта "Стена"

Пятница, 14 июля 2017, 02:12

ГПУ обнаружила схему растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным следствия чиновники пограничной службы и частные предприниматели присвоили более 100 млн гривен.

"В течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГНС Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству Украины-российского подержанного границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, расследованием возможного хищения денег на проекте "Стена" еще в прошлом году занималось НАБУ.

Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине.

Сейчас проект реализован чуть более чем на 10%

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Темы: границаГенпрокуратураСБУ
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