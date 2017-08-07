От непогоды на юге Украины пострадали пятеро, один человек погиб

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате сложных погодных условий - сильного ветра, грозы и дождя, в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате этого погиб 1 человек, находившийся возле грузовика, и пострадали 2 детей, находившиеся в кабине автомобиля. Детей забрали в городскую больницу.

Кроме того, в Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River". В результате пострадали 3 человека, им оказали первую медицинскую помощь.

Как сообщалось, 93 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды 6 августа.

Украинская правда