От непогоды на юге Украины пострадали пятеро, один человек погиб

555 просмотров
Понедельник, 7 августа 2017, 10:37

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате сложных погодных условий - сильного ветра, грозы и дождя, в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате этого погиб 1 человек, находившийся возле грузовика, и пострадали 2 детей, находившиеся в кабине автомобиля. Детей забрали в городскую больницу.

Кроме того, в Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River". В результате пострадали 3 человека, им оказали первую медицинскую помощь.

Как сообщалось, 93 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды 6 августа.

Украинская правда

Темы: Херсонская область Николаевская область погода чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФСБшникам, задержанным на Херсонщине, дали 15 суток и штраф 6 июля 2017, 01:19
Во время обыска в горсовете Херсона изъято более 90 тысяч долларов 30 июня 2017, 04:44
Солдата приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сержанта 26 июня 2017, 20:29
powered by lun.ua
Главные новости
От непогоды на юге Украины пострадали пятеро, один человек погиб
Под Киевом в ДТП погибли 6 человек
Хроника 7 августа. Вакарчук решил стать политиком, а Янукович нашел общий язык с Луценко
На Осокорках в Киеве пьяный водитель сбил двух детей
Все новости
Без турфирм

Советы троих самостоятельных путешественников по американскому континенту

Девушка с фотоапаратом

Как Ольга Якимович снимает быт войны