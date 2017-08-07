Непогода обесточила почти сто населенных пунктов в 5 областях

93 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды 6 августа.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Указывается, что 6 августа из-за дождя, грозы и порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, обесточены 93 населенных пунктов в 5 областях.



Так, в Николаевской области нет электроснабжения в 39 населенных пунктах, в Одесской - в 36, в Винницкой - в 11, в Киевской - в 4, в Кировоградской - в 3 населенных пунктах.



Как известно, в воскресенье ДСНС предупреждали о грозах и шквалах 6-7 августа практически по всей Украине.



Украинская правда