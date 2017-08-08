Донбасс оккупировали 40 тысяч военных РФ и боевиков – Генштаб

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Вторник, 8 августа 2017, 15:11

До 40 тысяч российских военнослужащих и завербованных ими наемников противостоят украинской армии на востоке Украины.

Об этом в интервью Liga.net сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Общее количество (боевиков на Донбассе – ред.), которое мы определяем, на сегодняшний день составляет порядка 39-ти, до 40 тысяч. Это общая военная группировка", - сказал он.

Муженко уточнил, что речь идет как о кадровых российских военнослужащих, так и нанятых ими боевиках.

"Например, по информации задержанного российского контрактника Агеева, в составе того подразделения, в котором он проходил службу, порядка 30% составляли именно кадровые российские военнослужащие", - рассказал он.

Как сообщалось, 24 июня в зоне АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Позже в Генштабе сообщили, что ДРГ руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.

Кроме того, в плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.

Темы: Донбасс АТО Росcия
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