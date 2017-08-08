Донбас окупували 40 тисяч військових РФ і бойовиків – Генштаб

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Вівторок, 8 серпня 2017, 15:11

До 40 тисяч російських військовослужбовців і завербованих ними найманців протистоять українській армії на сході України.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"Загальна кількість (бойовиків на Донбасі - ред.), яку ми визначили, на сьогоднішній день складає близько 39-ти, до 40 тисяч. Це загальне військове угруповання", - сказав він.

Муженко уточнив, що мова йде як про кадрових російських військовослужбовців, так і про найнятих ними бойовиків.

"Наприклад, за інформацією затриманого російського контрактника Агєєва, в складі того підрозділу, в якому він проходив службу, близько 30% становили саме кадрові російські військовослужбовці", - розповів він.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Крім того, в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв. 

Теми: Донбас АТО Росія
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