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У зоні АТО знешкодили ворожу ДРГ: вбитий командир був громадянином РФ

Неділя, 25 червня 2017, 12:39
У зоні АТО знешкодили ворожу ДРГ: вбитий командир був громадянином РФ

У зоні АТО знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.

"Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що серед полонених було виявлено ще одного громадянина РФ з Алтайського краю.

Під час затримання було вилучено зброю: ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця.

Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.

Разом з тим, як повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, ворожу ДРГ було знешкоджено в суботу на Луганському напрямку.

Українська правда

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Теми: АТОРосія
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