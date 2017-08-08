МИД: Кремль оккупировал часть Грузии из-за отсутствия жесткой реакции мира

536 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 18:01

Министерство иностранных дел в комментарии на 9-ю годовщину российской агрессии в Грузии напомнило, что часть Грузии остается под оккупацией из-за отсутствия своевременной реакции мира.

Соответствующий комментарий разместила пресс-служба МИД.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - говорится в комментарии.

Также МИД подтвердило свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии и решительно осудило вторжение России на ее территорию.

"В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии", - призвало ведомство.

Как известно, в 2008 году в этот день началась острая фаза войны между Россией и Грузией. Российские самолеты начали атаковать грузинские позиции. Президент Грузии Михеил Саакашвили огласил общую мобилизацию. В Южную Осетию вошли российские войска и танки.

Темы: Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вторжение России в Грузию сошло ей с рук – Климкин 8 августа 2017, 14:54
Польша не получала запрос на экстрадицию Саакашвили - депутат 7 августа 2017, 02:40
Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили 4 августа 2017, 20:30
powered by lun.ua
Главные новости
По делу о хищении на проекте "Стена" задержали 6 чиновников
ГПУ вручила Гречкивскому обвинение в мошенничестве
Суд арестовал недвижимость, BMW и даже часы Полякова
В июле РФ передала боевикам 600 тонн боеприпасов, 4 танка и 7 РСЗО
Все новости
Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"

Опыт

Дворник Паша. Как и зачем юноша два месяца работал в ЖЭКе