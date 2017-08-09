Стало известно, куда могли исчезнуть украинские гастарбайтеры в Финляндии

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Среда, 9 августа 2017, 10:48

Украинский консул проверяет информацию об исчезновении в Финляндии группы из 37 украинцев, выехавших туда на сезонные работы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Консул работает во взаимодействии с полицией и местными органами", - сказал он.

Кирилич признал, что сделать это будет нелегко, поскольку нет имен и контактов указанной группы украинцев.

По его словам, ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10 тысяч граждан Украины, которые работают там легально по контрактам.

"Бывают единичные случаи обращений общин Украины в посольство по вопросам оплаты их труда. Посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией", - отметил Кирилич.

В то же время посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров предположил, что речь идет не об исчезновении, а о смене работы вышеупомянутыми украинцами.

"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", - написал он в Twitter.

Как сообщалось со ссылкой на финские СМИ, в городке Тууповаара в Финляндии исчезли 37 украинцев и 3 эстонцев, которые прибыли сюда на заработки.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Финляндия чрезвычайное происшествие
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