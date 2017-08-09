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В Финляндии исчезли 37 украинцев - СМИ

Среда, 9 августа 2017, 01:35

В городке Тууповаара в Финляндии пропали 37 украинцев и 3 эстонцев, которые прибыли на заработки.

Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.

37 украинце и 3 эстонцев прибыли в Финляндию на сезонные заработки — сбор лесной ягоды. После прибытия к месту работ на севере страны, близ города Ююка, в последний момент их размещение было отменено.

"Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод нуждается во временном размещении", - пишет Yle.

Домик охотничьего клуба в Тууповаара
Домик охотничьего клуба в Тууповаара
Фото: Jouki Väinämö / Yle

Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течении недели местные жители помогали группе с питанием.

8 августа, когда управляющий домиком Суло Сухонен, вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.

"На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет", – рассказывает Сухонен.

Местонахождение группы сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привёз и увёз.

Никто из "ягодных оптовиков", с которыми новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция их искать не намерена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Финляндия
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