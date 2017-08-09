Омелян: "Укрзализныце" не нужны неизвестные гастролеры

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Среда, 9 августа 2017, 13:15

Министр инфраструктуры Владимир Омелян доволен увольнением руководителя "Укрзализныци".

Об этом он заявил, комментируя решение Войцеха Балчуна в среду.

"Я счастлив с двух моментов. Что произошло освобождение Балчуна и произошло освобождение моего первого заместителя министра", - сказал он.

"Проблема не в Балчуне персонально. Проблема в том, что у нас есть масса фактов злоупотреблений. Масса фактов влияния политических, криминальных группировок на работу "Укрзализныци". На этом мы должны поставить точку, потому что "Укрзализныця" может быть локомотивом украинской экономики. Мы играем с огнем. Это компания, которая формирует 5% ВВП государства", - добавил Омелян.

Он заявил, что процедура избрания нового руководителя должна быть максимально открытой.

"Чтобы мы не приглашали каких-то бывших неизвестных гастролеров. А приглашали профессиональных людей, которые компетентны в бизнесе сегодня, а не являются пенсионерами или морально, или физически", - сказал он.

Емельян также заявил, что сейчас целесообразно вернуть подчинения "Укрзализныци" в Мининфраструктуры, хотя после формирования наблюдательного совета в компании, вопрос ее подчинения отпадет.

Как известно, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун подал в отставку по личным обстоятельствам.

Олександр Шумілін, УП

Темы: Укрзализныця Мининфраструктуры
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