Украинский Хельсинский союз подал 2 жалобы в ЕСПЧ на приговор Балуха
Украинский Хельсинский союз по правам человека подал 2 жалобы в Европейский суд по правам человека на осуждение в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха.
Об этом на брифинге в среду сообщила юрист УХСПЧ Дарья Свиридова, передают "Украинские новости".
"Украинским Хельсинским союзом поданы уже 2 жалобы в ЕСПЧ", - сказала она.
Правозащитники отмечают, что судебный процесс против Балуха был обусловлен его проукраинской позицией в Крыму.
В частности, все обыски в его доме проводились российскими силовиками с целью сорвать вывешенный им украинский флаг.
В конечном итоге, российские власти решили арестовать его, обвинив в незаконном хранении боеприпасов.
Правозащитники установили, что к уголовному преследованию Балуха причастны около 20 человек, в том числе сотрудники ФСБ Виктор Палагин и Сергей Воронин.
Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.
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