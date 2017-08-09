Украинский Хельсинский союз подал 2 жалобы в ЕСПЧ на приговор Балуха

207 просмотров
Среда, 9 августа 2017, 13:56

Украинский Хельсинский союз по правам человека подал 2 жалобы в Европейский суд по правам человека на осуждение в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха.

Об этом на брифинге в среду сообщила юрист УХСПЧ Дарья Свиридова, передают "Украинские новости".

"Украинским Хельсинским союзом поданы уже 2 жалобы в ЕСПЧ", - сказала она.

Правозащитники отмечают, что судебный процесс против Балуха был обусловлен его проукраинской позицией в Крыму.

В частности, все обыски в его доме проводились российскими силовиками с целью сорвать вывешенный им украинский флаг.

В конечном итоге, российские власти решили арестовать его, обвинив в незаконном хранении боеприпасов.

Правозащитники установили, что к уголовному преследованию Балуха причастны около 20 человек, в том числе сотрудники ФСБ Виктор Палагин и Сергей Воронин.

Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

Темы: Крым права человека суд Европа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ запретила плыть через Керченский пролив всем судам, кроме военных 9 августа 2017, 11:44
В Крыму завершается судилище над Чийгозом, адвокат требует оправдания 9 августа 2017, 06:25
Климкин раскритиковал заявления лидера немецких либералов о Крыме 9 августа 2017, 04:26
powered by lun.ua
Главные новости
Кабмин повысил цены на алкоголь
В Авдеевке огонь длился 4 часа. За сутки 3 погибших и 9 раненых
Кабмин уволил Балчуна и назначил его временную замену
Все новости
Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"

Музыка и настроение

7 способов сосредоточиться, успокоиться и мотивировать себя