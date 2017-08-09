Украинский Хельсинский союз подал 2 жалобы в ЕСПЧ на приговор Балуха

Украинский Хельсинский союз по правам человека подал 2 жалобы в Европейский суд по правам человека на осуждение в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха.

Об этом на брифинге в среду сообщила юрист УХСПЧ Дарья Свиридова, передают "Украинские новости".

"Украинским Хельсинским союзом поданы уже 2 жалобы в ЕСПЧ", - сказала она.

Правозащитники отмечают, что судебный процесс против Балуха был обусловлен его проукраинской позицией в Крыму.

В частности, все обыски в его доме проводились российскими силовиками с целью сорвать вывешенный им украинский флаг.

В конечном итоге, российские власти решили арестовать его, обвинив в незаконном хранении боеприпасов.

Правозащитники установили, что к уголовному преследованию Балуха причастны около 20 человек, в том числе сотрудники ФСБ Виктор Палагин и Сергей Воронин.

Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.