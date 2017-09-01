СМИ: Трамп недоволен работой Тиллерсона

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Пятница, 1 сентября 2017, 07:41

У президента США Дональда Трампа растет недовольство работой госсекретаря Рекса Тиллерсона, а также некоторых советников.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Издание пишет, что Трамп и Тиллерсон не сошлись в вопросах по поводу численности войск в Афганистане, блокады Катара и Кубы.

Также, близкие к президенту США люди заявили, что Трамп "кипит от недовольства" из-за личной нелояльности директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал Трампа за его реакцию в Шарлоттсвилле 12 августа.

Кроме того, некоторые друзья Трампа опасаются, что "вспыльчивый президент неизбежно столкнется с главой аппарата Белого дома Джоном Келли".

"Ему очень тяжело. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как Келли обходится с ним", - сказал один из друзей Трампа.

Однако, по словам источников, Трамп доволен работой Келли и часто хвалит его на частных собраниях и публичных мероприятиях.

При этом советник Трампа по предвыборному штабу Бэрри Беннет заявил, что для сотрудников не редкость слышать недовольство президента. По его словам, в предвыборном штабе было много людей, которых Трамп неоднократно грозился уволить, но не делал этого.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Тиллерсон подумывает о том, чтобы оставить должность из-за разногласий с Белым домом, включая политику относительно Ирана.

Госдепартамент США опроверг эту иформацию.

Темы: США
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