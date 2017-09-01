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Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу

Пятница, 1 сентября 2017, 01:47
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу

С 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

"Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Однако, уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны", - отметил Гройсман.

Премьер заявил, что сейчас торговля со странами Евросоюза составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $9,4 млрд.

Напомним, Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной и ЕС 11 июля, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСУкраина
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