Субсидию предоставлять даже должникам

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Пятница, 1 сентября 2017, 11:50

Должники за жилищно-коммунальные услуги смогут получить субсидию, если их задолженность не превышает 340 гривен.

Об этом заявил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, сообщает пресс-служба фракции "Солидарность".

"Отныне, при назначении субсидий на следующий срок, будет учитываться наличие просроченной задолженности за более чем за два месяца. Если общая ее сумма не превышает 340 гривен – вы можете спокойно получить субсидию", - сказал Крикунов.

Он добавил, что также сокращен период, за который учитываются доходы при назначении субсидии, с четырех кварталов до двух.

В то же время постановлением сокращены социальные нормативы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды.

"При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предоставляется 3,3 куб. м. на одного человека в месяц (было 4,4 куб. м), при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м (было 7,1 куб. м). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м (было 14 куб. м)", - подытожил Крикунов.

Он добавил, что систему субсидирования будут постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями сегодняшнего дня.

Темы: ЖКХ субсидии долг льготы
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