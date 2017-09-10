Ким Чен Ын банкетом отпраздновал создание водородной бомбы

895 просмотров
Воскресенье, 10 сентября 2017, 07:59

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын организовал банкет для ученых, участвовавших в создании водородной бомбы.

Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты и их союзники готовились к очередному запуску ракет дальнего действия к 69-й годовщине основания Северной Кореи, но никаких новых провокаций не было обнаружено, в то время как в стране проводились многочисленные мероприятия, посвященные празднику.

Официальное северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что  Ким Чен Ын закатил банкет чтобы похвалить ученых-ядерщиков и других высокопоставленных военных и партийных чиновников, которые в прошлый воскресенье внесли свой вклад в испытание ядерной бомбы.

Празднование увенчались художественным выступлением и фотосессией с самим лидером.

 

KCNA не уточнила, когда был проведен банкет, но аналитики считают, что он, вероятно, состоялся в субботу.

На фотографиях опубликованных агентством изображен широко улыбающийся диктатор с двумя учеными: главой Института ядерных вооружений Северной Кореи Ри Хун Сопом и заместителем директора комитета по вооружениям правящей рабочей партии Хонг Сун Му.

 

Ким Чен Ын похвалил разработчиков как "лидеров" в достижении "конечной цели создания ядерных сил государства".

"Недавнее испытание водородной бомбы - великая победа, которую одержал корейский народ ценой своей крови, затягивая ремни в трудный период", - заявил Ким Чен Ын.

Как сообщалось, правительство Великобритании подозревает, что быстрое продвижение Северной Кореи в разработке ядерного оружия могло произойти при тайном содействии Ирана или России.

Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

В связи с  этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

Заседание должно состояться в понедельник, 11 сентября.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: КНДР ядерное оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
КНДР за полгода незаконно экспортировала товары на $270 млн 10 сентября 2017, 06:44
США призывают ООН ужесточить санкции против КНДР 11 сентября 9 сентября 2017, 11:59
ЕС подготовит собственные санкции против КНДР 8 сентября 2017, 09:20
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 41 обстрел, под Красногоровкой погиб боец ​​ВСУ
Саакашвили направляется в Перемышль, а оттуда на границу
Усик победил Хука в 10 раунде
Сенцова таки этапировали в Иркутск
Все новости
Эксклюзив

Первые фото со свадьбы нардепа Лещенко и DJ Nastya

ФОТО

Сердце в соли. Фотограф показал Мертвое море с дрона