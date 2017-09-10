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Кім Чен Ин банкетом відсвяткував створення водневої бомби

Неділя, 10 вересня 2017, 07:59

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин організував банкет для вчених, які брали участь у створенні водневої бомби.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати і їх союзники готувалися до чергового запуску ракет дальньої дії до 69-ї річниці заснування Північної Кореї, але ніяких нових провокацій не було виявлено, в той час як в країні проводилися численні заходи, присвячені святу.

Офіційне північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомило, що Кім Чен Ин влаштував банкет щоб похвалити вчених-ядерників та інших високопоставлених військових і партійних чиновників, які минулої неділі зробили свій внесок у випробування ядерної бомби.

Святкування увінчалися художнім виступом і фотосесією з самим лідером.

 

KCNA не уточнила, коли був проведений банкет, але аналітики вважають, що він, ймовірно, відбувся в суботу.

На фотографіях опублікованих агентством зображений широко усміхнений диктатор з двома вченими: главою Інституту ядерних озброєнь Північній Кореї Рі Хун Сопом і заступником директора комітету з питань озброєнь правлячої робітничої партії Хонг Сун Му.

 

Кім Чен Ин похвалив розробників як "лідерів" у досягненні "кінцевої мети створення ядерних сил держави".

"Нещодавнє випробування водневої бомби - велика перемога, яку здобув корейський народ ціною своєї крові, затягуючи ремені у важкий період", - заявив Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, уряд Великобританії підозрює, що швидке просування Північної Кореї в розробці ядерної зброї могло відбутися за таємного сприяння Ірану або Росії.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Нові обмежувальні заходи, які будуть винесені на голосування, припускають ембарго на поставки нафти Пхеньяну і заморожування активів лідера КНДР Кім Чен Ина. США також пропонують зупинити експорт текстилю з КНДР і заборонити наймання громадян цієї країни на роботу за кордоном.

Засідання має відбутися в понеділок, 11 вересня.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік

Теми: КНДРядерна зброя
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