Омелян о поезде с Саакашвили: УЗ стала фактически неуправляемой

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" стала "фактически неуправляемой" и призвал руководство УЗ оставаться в правовом поле.

Так министр отреагировал на события в Перемышле, где отправление поезда сообщением "Перемышль - Киев" заблокировали с требованием к Михеилу Саакашвили покинуть вагон.

"С января 2017 года, после передачи Укрзализныци из-под управления Министерства инфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции", - заявил Омелян.

"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - добавил глава МИУ.

Как известно, нардеп Юрий Деревянко сообщил ранее, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глаа Одесской ОГА Михеил Саакашвили не выйдет из вагона.

Сам Саакашвили назвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна "прихвостнем Порошенко".

Украинская правда