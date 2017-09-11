Маккейн рассказал о результатах лечения рака

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Понедельник, 11 сентября 2017, 03:55

Американский сенатор Джон Маккейн выразил оптимизм относительно лечения от рака мозга.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Маккейн отметил, что у него диагностирована агрессивная форма рака, однако заявил, что сейчас он "в порядке".

Сенатор сообщил, что "прогноз очень хороший" и все результаты анализов пока отличные.

Маккейн добавил, что надеется победить болезнь и жить как можно дольше, однако понимает, что "каждая жизнь должна заканчиваться так или иначе".

В июле у 81-летнего американского сенатора Джона Маккейна был диагностирован рак головного мозга, а именно, глиобластома.

Темы: США
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