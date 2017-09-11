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Маккейн розповів про результати лікування раку

Понеділок, 11 вересня 2017, 03:55

Американський сенатор Джон Маккейн висловив оптимізм щодо лікування від раку мозку.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Маккейн зазначив, що у нього діагностована агресивна форма раку, проте заявив, що зараз він "в порядку".

Сенатор повідомив, що "прогноз дуже хороший" і всі результати аналізів поки відмінні.

Маккейн додав, що сподівається перемогти хворобу і жити якомога довше, однак розуміє, що "кожне життя повинне закінчуватися так чи інакше".

У липні у 81-річного американського сенатора Джона Маккейна був діагностований рак головного мозку, а саме, гліобластома.

Теми: США
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