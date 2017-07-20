У сенатора США Маккейна обнаружена раковая опухоль

У влиятельного американского сенатора Джона Маккейна диагностирован рак головного мозга.

Об этом в ночь на четверг, 20 июля, сообщили в больнице Финикса, штат Аризона, где Маккейн находится на лечении, пишет DW.com.

Раковая опухоль была обнаружена после удаления тромба над левым глазом пациента. Пробы удаленной ткани показали, что первичная опухоль головного мозга, известная как глиобластома, имеет отношение к сгустку крови, говорится в заявлении клиники Мэйо.

80-летний Джон Маккейн, сенатор-республиканец из Аризоны и бывший кандидат в президенты США, по словам медиков, оправляется от этой операции "на удивление хорошо".

"Сенатор и его семья рассматривают все возможные варианты дальнейшего лечения", - указали врачи, отметив, что возможна комбинация радиационного излучения и химиотерапии.

Накануне из-за состояния здоровья Маккейна были перенесены слушания в Конгрессе США по вопросу о реформе здравоохранения, известной как Obamacare.