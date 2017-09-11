Оккупанты дали Чийгозу 8 лет колонии строгого режима

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Понедельник, 11 сентября 2017, 11:19

Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

"Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима", - написал он.   

По словам адвоката, защита вместе с правительством Украины будет добиваться освобождения Чийгоза.

"Приговор Ахтему Чийгозу – это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый из вас получил сегодня 8 лет колонии", – цитирует Полозова "Крым. Реалии".

Он добавил, что сам Чийгоз "не сломлен, он остался верен своему народу".

После выступления Полозова люди начали скандировать "Ахтем, мы с тобой!" 

Как известно, подводя итоги заседания суда 7 августа, Полозов высказал предположение, что Чийгоза посадят на 6-7 лет.

По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах".

Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

Темы: крымские татары Крым аннексия права человека
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