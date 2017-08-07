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Адвокат считает, что Чийгоза в Крыму посадят так, чтоб "торговаться"

Понедельник, 7 августа 2017, 18:10

Адвокат Николай Полозов полагает, что одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза в аннексированном Крыму посадят на 6-7 лет.

Об этом Полозов сказал, подводя итоги заседания суда 7 августа, передает "Крым. Реалии".

По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах".

"Совершенно очевидно, что для Ахтема Чийгоза уже избран некий средний вариант – порядка 6-7 лет (тюрьмы – ред.), которые утвердит суд, для того, чтобы у власти была потом возможность для маневра, для торговли в его освобождении, взамен на политические преференции", – сказал Полозов.

Заседание Верховного суда Крыма по делу Ахтема Чийгоза 7 августа отложили до 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля.

Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это "8 лет за патриотизм".

"Требуем от оккупанта прекратить преследование Ахтема Чийгоза", – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Бывший глава крымского комитета по межнациональным отношениям Эдем Дудаков считает процесс над Чийгозом судилищем.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыаннексиясудРосcия
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