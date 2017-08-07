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Обвинение в Крыму просит для Чийгоза 8 лет колонии

Понедельник, 7 августа 2017, 11:20
Обвинение в Крыму просит для Чийгоза 8 лет колонии
Крым.Реалии

Крымский прокурор Анастасия Супряга просит у суда для одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщают адвокат Николай Полозов и журналист "Крым.Реалии" из Верховного суда аннексированного Россией Крыма, где 7 августа начались прения по этому делу.

На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого явилось около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов. Все места в зале заняты, сообщает Крым.Реалии.

Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда под Верховной Радой Крыма шел митинг и проукраински, и пророссийски настроенных жителей.

По словам прокурора, "в судебном следствии вина подсудимого полностью доказана".

Супряга сослалась на заключения судмедэкспертиз, большей частью датированных маем и июнем 2015 года, а также на показания Сергея Аксенова, Заура Смирнова, Эйваза Умерова, Сергея Цекова, Ольги Ковитиди, Владимира Константинова и трех тайных свидетелей.

Кроме того, прокурор упоминала о видеофайлах, часть которых зафиксировала, как Ахтем Чийгоз выстраивает людей перед зданием Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

Среди других доказательств вины, по словам прокурора, – явка с повинной Юнусова, Кантемирова, показаний Эскендера Небиева. По мнению обвинения, показания свидетелей защиты не опровергают остальные доказательства.

Обратную силу применения уголовного законодательства России к событиям 26 февраля 2014 года Супряга пояснила тем, что "после присоединения Крыма, российские законы стали действовать по отношению к преступлениям более раннего периода для защиты прав и интересов граждан".

Посему обвинение просит наказать Чийгоза лишением свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе выступления прокурора адвокат Александр Лесовой в очередной раз потребовал от прокурора говорить медленнее, чтобы успевать записывать тезисы обвинения. Судьи заявили, что они все успевают.

При этом проходит акция "Крымский марафон" для сбора денег на погашение штрафов крымским татарам, осужденным оккупационными властями.

Как известно, Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, которому противостоял пророссийский митинг.

‪1 августа завершилось судебное следствие, а 7 августа начались прения по уделу Чийгоза, которое суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарысуданнексия
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