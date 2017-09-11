ОБСЕ рассказала, как оккупированная Луганщина расплачивалась за воду
На мосту в городе Счастье Специальная мониторинговая миссия наблюдала за передачей денег за воду с ОРЛО на подконтрольную территорию.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
"Находясь с обеих сторон моста к югу от г. Счастье (20 км к северу от Луганска), наблюдатели осуществляли мониторинг и способствовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов к подконтрольным", - говорится в сообщении.
Как отметил украинский офицер при Совместном центре по контролю и координации, деньги передавали из-за задолженности за водоснабжение.
О том, какую именно сумму передали, не уточняется.
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