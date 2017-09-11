ОБСЄ розповіла, як окупована Луганщина розплачувалася за воду
Понеділок, 11 вересня 2017, 11:09
На мості у місті Щастя Спеціальна моніторингова місія спостерігала за передачею грошей за воду із ОРЛО на підконтрольну територію.
Про це повідомила прес-служба ОБСЄ.
"Перебуваючи по обидва боки моста на південь від м. Щастя (20 км на північ від Луганська), спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передачі грошових коштів із непідконтрольних урядові районів до підконтрольних", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив український офіцер при Спільному центрі з контролю та координації, гроші передавали через заборгованість за водопостачання.
Щодо того, яку саме суму передали, не уточнюється.