ОБСЄ розповіла, як окупована Луганщина розплачувалася за воду

На мості у місті Щастя Спеціальна моніторингова місія спостерігала за передачею грошей за воду із ОРЛО на підконтрольну територію.

Про це повідомила прес-служба ОБСЄ.

"Перебуваючи по обидва боки моста на південь від м. Щастя (20 км на північ від Луганська), спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передачі грошових коштів із непідконтрольних урядові районів до підконтрольних", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив український офіцер при Спільному центрі з контролю та координації, гроші передавали через заборгованість за водопостачання.

Щодо того, яку саме суму передали, не уточнюється.