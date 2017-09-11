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ОБСЕ рассказала, как оккупированная Луганщина расплачивалась за воду

Понедельник, 11 сентября 2017, 11:09

На мосту в городе Счастье Специальная мониторинговая миссия наблюдала за передачей денег за воду с ОРЛО на подконтрольную территорию.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"Находясь с обеих сторон моста к югу от г. Счастье (20 км к северу от Луганска), наблюдатели осуществляли мониторинг и способствовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов к подконтрольным", - говорится в сообщении.

Как отметил украинский офицер при Совместном центре по контролю и координации, деньги передавали из-за задолженности за водоснабжение.

О том, какую именно сумму передали, не уточняется.

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