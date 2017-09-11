Стало відомо, хто і про що говорив на львівській нараді з Саакашвілі

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі завершив нараду з українськими політиками і нардепами, яку проводив в готелі "Леополіс" у Львові.

Про це Українській правді повідомив один з учасників заходу, депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Основна ідея (зустрічі – ред.) - не проголошувати гучні слова, а домовитись, які рішення в державі мають бути зроблені, щоб ми відійшли від краю прірви, куди нас тягнуть люди, які хочуть відновити правила Януковича, з одного боку, з іншого – куди нас привела агресія Путіна. Усі (на нараді – ред.) погодились, що зараз час, коли потрібні рішення законні й підтримані суспільством", - розповів він і додав, що ці рішення ще потребують детального обговорення.

Соболев отметил, что в совещании также принимали участие, в частности, Юлия Тимошенко, мэр Львова Андрей Садовый, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, другие представители "Батькивщины" и "Самопомочи".

По словам нардепа, участники мероприятия также посоветовали бывшему губернатору Одесской области находиться все время на территории Украины среди людей, которые могли бы его защитить от ареста.

В то же время, как передает "Интерфакс-Украина", Тимошенко тоже рассказала о консультациях. По ее словам, на ней оппозиционные политсилы решили объединить усилия.

"После всех вчерашних событий (на границе с Польшей – ред.) сегодня все оппозиционные, демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения наших усилий с теми силами общества, которые готовы проходить путь становления Украины совместно и до победы", - сказала она на брифинге в понедельник во Львове.

Евгений Кизилов, УП